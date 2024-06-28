Дачникам назвали траву для отпугивания мух с участка

Агроном Яковлев: герань и папоротники прогонят мух с дачи

Некоторые растения помогут отпугнуть мух с загородного участка. Виды травы, способные прогнать насекомых с дачи, назвал россиянам агроном Василий Яковлев, пишет aif.ru.

По словам специалиста, такими свойствами обладают почти все виды гераней. «Недаром многие окна в сельских домах пашах бабушек украшали именно они. И работали прекрасно: ведь большинство деревенских жителей держали коров, свиней и так далее — а ведь именно они были тогда основной "базой" для изобилия мух в жилых помещениях. Так что герань — средство, проверенное временем», — рассказал Яковлев.

Мухи также боятся папоротника и бузины. Однако с последним растением нужно быть осторожным и вовремя подрезать кусты, чтобы они не навредили другим дачным культурам. «Не любят мухи дикую полынь, но и ее декоративная разновидность, популярная в цветниках, ничуть не уступает в этом плане своему не одомашненному сородичу», — добавил агроном.

Эксперт отметил, что отпугивать мух способны томаты, но только во время цветения. Избавиться от насекомых помогут также семена тмина — их нужно собрать в саше и развесить по участку. «А вот эфирно-масличные, пряности, вполне эффективные против других насекомых, для мух — вопреки многим заверениям — особой проблемы не представляют. Запахами их они вполне довольны и не боятся их», — заключил Яковлев.

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