Россиянам назвали народные средства борьбы с тараканами

Россиянам посоветовали бороться с тараканами с помощью хлора и борной кислоты

Хлорная известь, борная кислота и диатомовая земля являются эффективными народными методами борьбы с тараканами, сообщают эксперты «Российской газеты».

Хлорную известь (хлорку) необходимо развести в воде и обработать щели, трещины, шкафы, столы, стулья и другие места в помещении. Хлорная известь является недорогим средством, также имеющим дезинфицирующие свойства. Однако у ее использования есть и минусы. Продукт имеет резкий запах и небезопасен для человека и домашних животных, а также может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. Хлорная известь также может испортить мебель, оставив пятна на линолеуме, обивке мебели и других материалах. Опасна она и для металлических поверхностей.

Борную кислоту можно использовать в виде порошка или раствора. Ей следует обработать все поверхности, где могут находиться насекомые. Также из этого продукта изготовляют яд для тараканов. Для этого домохозяйки катают шарики из борной кислоты, смешанной с сырым желтком. Плюсам использования этого продукта является его безопасность для человека при правильном использовании и отсутствие резкого запаха. Однако борная кислота может быть токсичной для животных, если они съедят средство, и растений. Также при неправильном использовании она может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей.

Диатомовая земля — естественное вещество, которое состоит из окаменевших остатков водорослей. Это средство вызывает иссушение и тараканов, попадая на их тело. Для использования продукта его необходимо высыпать в местах скопления насекомых, или обработать им поверхности, где они могут находиться. Продукт безопасен для человека и домашних животных и не имеет резкого запаха. При неправильном использовании он также может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. Среди минусов — потеря эффективности при влажности и грязь в квартире, которая остается после использования продукта.

Эксперты отметили, что народные средства не всегда работают так, как нужно, поскольку в них не рассчитано точное количество действующего вещества. Если же насекомые после встречи с ядом не погибнут, у них может выработаться некий иммунитет к веществу. Вышеперечисленные народные средства также неэффективны против яиц тараканов.

Ранее домохозяек призвали использовать смесь из антистатика, шампуня и кондиционера для белья для избавления от пыли в помещении. Эксперты заверили, что после обработки поверхностей этим средством они останутся чистыми надолго.