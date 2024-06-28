Девушка дала оригинальный совет по поводу секса и разбогатела на 5,5 миллиона рублей

Жительница США дала оригинальный совет о том, как вести себя в постели с мужчиной, прославилась на весь мир и разбогатела. Об этом пишет Rolling Stone.

Ролик, в котором ведущий канала Tim & Dee TV беседует с подвыпившей девушкой около ночного клуба в городе Нэшвилл, появился в TikTok 11 июня. В коротком отрывке он спросил ее о том, что нужно сделать, чтобы свести мужчину с ума. «Нужно сделать ему hawk tuah (Хак ту — не имеющее смысла словосочетание, имитирующее звук плевка. Можно перевести как Ястреб Ту, прим. — «Лента.ру»)! Плюнуть на эту хреновину!» — заявила девушка.

Видео с оригинальным советом быстро стало вирусным по всему миру, а его героиню прозвали Hawk Tuah Girl (Девушка Хак-Ту). Вскоре выяснилось, что девушку зовут Хейли. Появилась история, что она якобы работала в детском саду и была уволена за свою выходку. Однако позже в сети обратили внимание, что эту информацию опубликовал юмористический портал.

В конце июля стало известно, что девушку зовут Хейли Уэлч и она живет в Нэшвилле. После обрушившейся на нее славы она начала продавать бейсболки со своей крылатой фразой. По данным Rolling Stone, Уэлч уже выручила за них более 65 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).

Ранее порноактриса из США назвала сексуальных мужчин худшим типом бойфрендов. По ее словам, они ненадежны и слишком зациклены на себе.