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18:49, 28 июня 2024Культура

Экс-солист «Чай вдвоем» осудил роман Лепса с 18-летней девушкой

Певец Костюшкин высказался против романа Лепса с 18-летней девушкой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Станислав Костюшкин осудил роман 61-летнего эстрадного певца Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы. Его цитирует KP.RU.

«Я прекрасно понимаю, сколько мне лет. Жене моей — 44 года, а будущей жене Григория Лепса — 18. Вот такого в моей жизни никогда не произойдет. Я хочу, чтобы моя жена вместе со мной состарилась. Мне офигенно с женой, которой 44 года», — сказал артист.

Костюшкин отметил, что ему нравится перспектива взрослеть, стареть и воспитывать внуков вместе с супругой. «Я не хочу перелистывать книгу моей жизни обратно», — заключил он.

Ранее певица Анна Калашникова оценила влияние 18-летней невесты на Лепса. По мнению артистки, Лепс нашел в девушке «спасение» после тяжелого развода.

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      Варвара Кошечкина
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