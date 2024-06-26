Влияние 18-летней невесты на Лепса оценили

Калашникова: Лепс отказался от алкоголя и занялся спортом из-за молодой невесты

Аврора Киба, 18-летняя невеста 61-летнего эстрадного певца Григория Лепса, положительно влияет на него. Об этом заявила певица Анна Калашникова, ее цитирует MK.RU.

По мнению артистки, Лепс нашел в девушке «спасение» после тяжелого развода. «Друзья Лепса отметили, что, встретив Аврору, он перестал пить, занялся спортом. Конечно, это юная подруга так хорошо влияет и на него, и на его здоровье», — отметила она.

Калашникова также предположила, что Лепс и Киба могли тайно пожениться. «Я недавно беседовала с другом Гриши. Он вообще считает, что они даже могли тайно пожениться. Григорий — человек скрытный, он свою личную жизнь никогда не афишировал особо», — сказала певица.

Ранее были раскрыты подробности жизни 18-летней невесты Григория Лепса.

До этого Аврора Киба ответила критикам ее романа с артистом. Девушка опубликовала на своей странице кадры, на которых они с Лепсом позируют на вручении премии «Муз-ТВ».