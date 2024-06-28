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09:07, 28 июня 2024Экономика

В поставляемой в Россию из Бразилии свинине нашли сальмонеллу

Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от бразильского поставщика

Фото: PxHere

При проверке поставляемой в Россию свинины от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda была найдена сальмонелла. Об этом со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора сообщает ТАСС.

Ведомство пригрозило производителю ограничить поставки продукции при повторном обнаружении нарушений, а также попросило коллег из Бразилии установить их причину и не допускать отправку такого товара в Россию.

По результатам проверки также быв введен усиленный лабораторный контроль за поступающей с предприятия продукцией.

В феврале Россельхознадзор сначала запретил поставки бананов пяти компаниям из Эквадора из-за того, что в их продукции была найдена муха-горбатка, а через несколько дней снял запрет.

Тогда глава ведомства Сергей Данкверт объяснил, что последнее решение было принято после получения гарантий от властей страны.

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