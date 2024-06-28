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09:32, 28 июня 2024Силовые структуры

ФССП передала Минобороны России 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества

Судебные приставы передали Минобороны России 190 тысяч единиц изъятой техники

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с директором ФССП, главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По его словам, с января 2023 года органами ФССП передано 190,6 тысячи единиц разного имущества — строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция, автотранспортные средства, лодки и другое. Аристов отметил, что все это было конфисковано по решению судов за различные преступления, например, за нарушение правил охоты или за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее, выступая на сессии «Правовые аспекты миграционной политики современной России» в рамках ПМЮФ, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о частой отмене прокуратурой решений по уголовным делам в отношении мигрантов.

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      Анна Габай
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