ФССП передала Минобороны России 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества

Судебные приставы передали Минобороны России 190 тысяч единиц изъятой техники

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с директором ФССП, главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По его словам, с января 2023 года органами ФССП передано 190,6 тысячи единиц разного имущества — строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция, автотранспортные средства, лодки и другое. Аристов отметил, что все это было конфисковано по решению судов за различные преступления, например, за нарушение правил охоты или за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее, выступая на сессии «Правовые аспекты миграционной политики современной России» в рамках ПМЮФ, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о частой отмене прокуратурой решений по уголовным делам в отношении мигрантов.