Грузия, Молдавия и Сербия не поддержали передачу Киеву доходов от российских активов

Боррель: Грузия, Молдавия и Сербия против передачи Киеву доходов от активов РФ

Страны-кандидаты на вступление в Европейский союз (ЕС) Грузия, Молдавия и Сербия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов России с целью поддержки Украины», — говорится в заявлении дипломата.

Только пять из восьми стран-кандидатов на вступление в союз поддержали данное решение, однако к нему также присоединились государства-члены европейской зоны свободной торговли Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Отмечается, что кандидаты на присоединение к ЕС обязаны по условиям приема поддерживать все внешнеполитические решения Брюсселя, хотя они никак не влияют на их принятие.

Ранее лидеры стран Евросоюза утвердили предложенных кандидатов на высшие посты в евроинституты. Пост главы европейской дипломатии займет премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.