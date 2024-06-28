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17:19, 28 июня 2024Экономика

Курс доллара на ближайшие дни предсказали

Аналитик BitRiver Антонов: курс доллара нескоро преодолеет отметку в 90 рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ближайшие дни доллар не сможет подорожать больше, чем до 90 рублей, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Его прогноз приводит RT.

Сильную позицию российской валюты во втором полугодии обеспечат макроэкономическая и политическая стабильность. А доллар едва ли сумеет быстро восстановить потери первого летнего месяца. На укрепление рубля также могут сработать повышение ключевой ставки ЦБ РФ, рост экспортных доходов и ужесточение валютного контроля.

Впрочем, эксперт не исключил, что из-за рыночной неопределенности, а также адаптации к новым санкциям доллар может дойти до отметки в 93 рубля. Таков негативный сценарий. К его реализации также могут привести дальнейшее усиление санкций, падение цен на российский экспорт и рост параллельного импорта.

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Ранее экономист Михаил Беляев заявил о прочном и стабильном состоянии рубля. О перспективах его падения по отношению к доллару пока говорить не приходится, отметил он.

Также есть мнение, что прекращение биржевых торгов долларами и евро привело к появлению сразу нескольких валютных курсов: наличного, межбанковского, условно биржевого, а также офшорного. В сложившейся ситуации разница между ними может оказаться заметной. Множественность курсов оборачивается и их повышенной волатильностью, меньшей прозрачностью и ростом транзакционных издержек.

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