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08:02, 28 июня 2024Экономика

Россиянам дали совет по покупке долларов

Экономист Беляев рекомендовал отказаться от инвестиций в доллары

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Доллар перестал быть выгодной валютой для инвестиций россиян ввиду стабилизации экономики и недооценки рубля по отношению к американской валюте, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«Курс валюты зависит от состояния экономики. У нас на данный момент состояние прочное и стабильное, потому говорить о перспективах падения курса рубля по отношению к доллару не приходится, — считает Беляев. — Есть и другой фактор: рубль недооценен по отношению к доллару. Об этом свидетельствует то, что ВВП, рассчитанные по номиналу, ставит нашу страну на 10-11 место в списке стран по величине ВВП».

Недооценку рубля Беляев связывает с биржевой оценкой. Но, как он отметил, биржевой курс во многом зависит именно от конъюнктурных моментов: от наплыва валюты, согласованных действий, манипуляций рынком. Теперь, несмотря на то, что Центральный Банк устанавливает курс в ручном режиме, он становится более объективным.

«Курс рассчитывают на основании анализа балансов банков, внебиржевых торгов, состояния торгового и платежного балансов. Этот расчет не произвольный, он основан на объективных экономических показателях», — объяснил экономист.

Он заключил, что, несмотря на возможность колебания курсов в пределах нескольких рублей, ожидать резкого падения рубля по отношению к доллару нет оснований. Соответственно, американская валюта перестала быть такой выгодной для инвестиций и формирования сбережений.

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      Наталия Белова
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