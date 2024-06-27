Россиянам дали совет по покупке долларов

Экономист Беляев рекомендовал отказаться от инвестиций в доллары

Доллар перестал быть выгодной валютой для инвестиций россиян ввиду стабилизации экономики и недооценки рубля по отношению к американской валюте, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«Курс валюты зависит от состояния экономики. У нас на данный момент состояние прочное и стабильное, потому говорить о перспективах падения курса рубля по отношению к доллару не приходится, — считает Беляев. — Есть и другой фактор: рубль недооценен по отношению к доллару. Об этом свидетельствует то, что ВВП, рассчитанные по номиналу, ставит нашу страну на 10-11 место в списке стран по величине ВВП».

Недооценку рубля Беляев связывает с биржевой оценкой. Но, как он отметил, биржевой курс во многом зависит именно от конъюнктурных моментов: от наплыва валюты, согласованных действий, манипуляций рынком. Теперь, несмотря на то, что Центральный Банк устанавливает курс в ручном режиме, он становится более объективным.

«Курс рассчитывают на основании анализа балансов банков, внебиржевых торгов, состояния торгового и платежного балансов. Этот расчет не произвольный, он основан на объективных экономических показателях», — объяснил экономист.

Он заключил, что, несмотря на возможность колебания курсов в пределах нескольких рублей, ожидать резкого падения рубля по отношению к доллару нет оснований. Соответственно, американская валюта перестала быть такой выгодной для инвестиций и формирования сбережений.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 июня, рубль укрепился по отношению к основным валютам до максимумов за неделю. Однодневный (с автопролонгацией) расчетный фьючерс на пару доллар — рубль, который в отсутствии торгов долларом на Мосбирже может считаться индикатором, падал на полтора рубля, до 85,32 доллара, после чего скорректировался до 85,8 рубля. На рынке Forex доллар падал до 84,47 рубля.