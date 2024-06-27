Курс рубля резко вырос

Курс доллара к рублю упал до минимума с начала недели

В ходе торгов на Мосбирже в четверг, 27 июня, рубль укрепляется по отношению к основным валютам до максимумов за неделю. Юань опускался до 11,4 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Однодневный (с автопролонгацией) расчетный фьючерс на пару доллар — рубль, который в отсутствии торгов долларом на Мосбирже может считаться индикатором, падал на полтора рубля, до 85,32 доллара, после чего скорректировался до 85,8 рубля. На рынке Forex доллар падал до 84,47 рубля.

Российская валюта в последние две недели, после остановки торгов долларом и евро на Мосбирже из-за санкций США, демонстрирует сильную волатильность. Официальные курсы, которые устанавливаются Центробанком по результатам внебиржевых торгов, находятся в широком диапазоне, для доллара — от 82,6 рубля до 89 рублей.

Причинами такой динамики эксперты называют неопределенность механизмов торговли, а также серьезное усложнение расчетов за импорт. Последнее обстоятельство связано с санкциями в отношении финансовых организаций, обслуживающих внешнеторговые операции.

Ранее первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что прекращение трансграничных платежей приведет к гибели российской экономики и призвал предпринять все усилия для решения проблем, с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры.