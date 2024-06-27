Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:16, 27 июня 2024Экономика

Курс рубля резко вырос

Курс доллара к рублю упал до минимума с начала недели

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ходе торгов на Мосбирже в четверг, 27 июня, рубль укрепляется по отношению к основным валютам до максимумов за неделю. Юань опускался до 11,4 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Однодневный (с автопролонгацией) расчетный фьючерс на пару доллар — рубль, который в отсутствии торгов долларом на Мосбирже может считаться индикатором, падал на полтора рубля, до 85,32 доллара, после чего скорректировался до 85,8 рубля. На рынке Forex доллар падал до 84,47 рубля.

Российская валюта в последние две недели, после остановки торгов долларом и евро на Мосбирже из-за санкций США, демонстрирует сильную волатильность. Официальные курсы, которые устанавливаются Центробанком по результатам внебиржевых торгов, находятся в широком диапазоне, для доллара — от 82,6 рубля до 89 рублей.

Причинами такой динамики эксперты называют неопределенность механизмов торговли, а также серьезное усложнение расчетов за импорт. Последнее обстоятельство связано с санкциями в отношении финансовых организаций, обслуживающих внешнеторговые операции.

Ранее первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что прекращение трансграничных платежей приведет к гибели российской экономики и призвал предпринять все усилия для решения проблем, с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Товарищи, рыть окопы и строить». В России отправили тысячи мигрантов в зону СВО

      МВД России раскрыло процент совершенных из украинских кол-центров IT-преступлений

      СКР возбудил дело из-за аварии автобуса с фурой на российской трассе

      Рекордсменка мира по плаванию из России обрадовалась отказу от участия в Олимпиаде

      Россиянам подсказали способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака

      В России предложили отменить пошлину за регистрацию брака

      IKEA собралась вернуться на Украину

      Армения решила установить дипотношения с Турцией

      Кипр запустит в космос свой первый микроспутник

      В России захотели запретить идеологию чайлдфри

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше