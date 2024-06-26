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20:49, 26 июня 2024Экономика

В ЦБ назвали условие гибели российской экономики

Первый зампред ЦБ Чистюхин: остановка внешних расчетов станет для РФ «погибелью»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Полное прекращение трансграничных платежей станет для экспорто- и импортоориентированной российской экономики «погибелью» и приведет к ее краху. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин, его слова приводит РБК.

На этом фоне властям необходимо предпринять все усилия для решения нынешних проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются российские экспортеры и импортеры. Как уточнил он, в борьбе с возникшими трудностями не стоит сбрасывать со счетов даже самые непопулярные меры, включая свопы между центробанками, а также использование криптовалют для проведения внешних транзакций с иностранными контрагентами.

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Если у российских компаний не останется возможности осуществлять трансграничные переводы для оплаты или продажи продукции, отечественная экономика может столкнуться с критическими последствиями, добавил Чистюхин. «Для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это (прекращение внешних платежей — прим. «Ленты.ру») просто все, это погибель», — резюмировал он в ходе выступления на сессии Петербургского международного юридического форума.

Проблемы с проведением трансграничных переводов у российских компаний возникли после ужесточения санкционного контроля со стороны Минфина США. На этом фоне ряд крупных банков из дружественных стран перестали принимать платежи от отечественных экспортеров и импортеров. Так поступили, в частности, крупнейшие китайские финансовые организации, включая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Ping An Bank, Bank of Ningbo и Bank Of China, российская дочерняя структура которого («Бэнк оф Чайна») с 24 июня 2024 года перестала принимать платежи в юанях.

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      Анатолий Акулов
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