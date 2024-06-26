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18:04, 26 июня 2024Экономика

ЦБ призвал «пробовать все» для решения проблемы переводов за границу

В ЦБ призвали использовать все способы для нормализации международных расчетов
Владимир Чистюхин

Владимир Чистюхин . Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин призвал власти использовать все имеющиеся способы, даже самые непопулярные методы, для решения проблемы отечественных компаний с проведением международных переводов. Его слова приводит РБК.

Как уточнил он, если российские власти не предпримут соответствующие меры для решения этой проблемы в обозримом будущем, экспортоориентированную экономику РФ может ждать крах. «Надо сделать все, чтобы колеса крутились», — пояснил Чистюхин в ходе выступления на сессии Петербургского международного юридического форума.

В качестве одних из возможных методов решения проблемы международных переводов он назвал свопы (в том числе центробанков, подразумевают взаимный обмен валют по фиксированным курсам), клиринговые системы, а также использование криптовалют. «Все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — заявил первый зампред ЦБ.

В противном случае, если у отечественных компаний не будет возможности для «нормального» проведения расчетов по внешнеэкономической деятельности, российская экономика перестанет нормально функционировать. «Для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель», — резюмировал он.

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      Анатолий Акулов
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