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16:38, 28 июня 2024Культура

Линдси Лохан рассказала о жизни с ребенком и разозлила матерей

Читательницы таблоида раскритиковали Линдси Лохан за материнские советы

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Линдси Лохан, которая впервые стала матерью, рассказала о первом годе жизни сына Луайя и разозлила читательниц таблоида E!Online. На ситуацию обратило внимание издание Super.ru.

В интервью звезда фильма «Дрянные девчонки» поделилась, что сначала не хотела пропускать ни одного момента жизни ребенка, однако потом осознала, что должна уделять время и себе. «Только родив, мы осознаем, насколько мы сильные. И все мы забываем отдать должное себе. Нам необходимо остановиться, сесть и подумать», — отметила артистка, описав затем свой распорядок дня.

Некоторые читательницы таблоида раскритиковали актрису, упрекнув ее в том, что она может себе позволить помощников по дому, из-за чего не вправе раздавать советы.

В прошлом году у звезды фильма «Дрянные девчонки» и ее супруга, финансиста Бадера Шаммаса, родился первенец. Актриса рожала в одной из клиник Дубая.

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