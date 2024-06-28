В «Ъ» сменился главный редактор

Главным редактором газеты «Ъ» назначили Михаила Лукина

В газете «Коммерсантъ» («Ъ») сменился главный редактор, им назначен Михаил Лукин. Об этом сообщается на сайте издания.

Лукин также стал шеф-редактором издательского дома (ИД) «Коммерсантъ». Он вступит в новые должности 1 июля. В публикации отмечается, что новый главред в общей сложности проработал в ИД 17 лет.

Предыдущий главред «Ъ» Владимир Желонкин, занимавший этот пост с 2018 года, сохранит должность генерального директора издательского дома. Совет директоров заявил, что перемены в руководстве ИД будут способствовать укреплению роли «Ъ» как одного из лидеров российского медиарынка.

Ранее сообщалось, что главный редактор газеты The Washington Post Салли Базби покинула эту должность. Уточнялось, что она заняла этот пост в 2021 году и стала первой женщиной-главредом в истории газеты.