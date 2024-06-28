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16:36, 28 июня 2024Россия

Медведев обратился с пожеланиями к генсеку НАТО и главе Еврокомиссии

Зампред СБ Медведев пожелал максимальных провалов главам НАТО и Еврокомиссии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен должны ждать максимальные провалы и чудовищные проблемы. С такими пожеланиями обратился к чиновникам в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вновь назначенным всего наилучшего», — пожелал чиновникам Медведев, отметив, что это заявление следует воспринимать как сарказм. Политик пообещал, что Россия будет помогать фон дер Ляйен и Рютте совершать ошибки. Он подчеркнул, что европейская политика напоминает ему фрик-шоу.

«Говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», — написал зампред Совбеза.

Также российский политик дал краткие характеристики главам НАТО и ЕК. По его словам, он встречался с Рютте ранее, однако с тех пор тот стал «заядлым русофобом» и «верным атлантистом». Фон дер Ляйен же, по словам Медведева, — «недобрая бельгийско-немецкая политическая бабка».

Внешне похожа на волжскую воблу среднего размера

Дмитрий Медведев

Ранее политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок предположил, что позиция НАТО по поддержке Украины при новом генсеке Североатлантического альянса Марке Рютте не изменится.

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