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18:42, 26 июня 2024Бывший СССР

Назван возможный курс НАТО по поддержке Украины при новом генсеке

Политолог Бышок: изменения позиции НАТО к Украине при новом генсеке не будет
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Thaier Al Sudani / Reuters

Позиция НАТО по поддержке Украины при новом генсеке Североатлантического альянса Марке Рютте не изменится, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный курс военного блока при новом руководителе.

Здесь нет никаких даже намеков на какое-то смягчение позиции в отношении России

Станислав Бышокполитолог

«В НАТО периодически идут ротации. В этой структуре все должности на ротирующейся основе, но поскольку в предыдущие годы в НАТО была довольно общая мысль о необходимости поддерживать Украину, в том числе и Рютте, находясь на разных должностях, также выступал за это, соответственно, и сейчас это будет продолжаться», — считает он.

По словам специалиста, Марк Рютте всегда однозначно заявлял о своей позиции, что Западу необходимо поддерживать Украину. С приходом на должность генсека НАТО он продолжит придерживаться этой идеи, считает Станислав Бышок.

«У него была идея о том, что пора постепенно отказываться от принципа единогласия в решениях организации, чтобы идеи стран, которые высказывают особую позицию, например, Венгрия, выслушивались, но при этом альянс шел дальше, невзирая на какие-то диссидентские голоса внутри больших структур. Сейчас те решения, которые принимаются по ключевым позициям НАТО, должны трактоваться абсолютно однозначно в продолжении того курса, который был», — заключил он

26 июня послы НАТО утвердили генсеком премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он вступит в должность с 1 октября, когда истечет срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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      Варвара Кошечкина
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