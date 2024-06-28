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09:35, 28 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили о приближении аномальной погоды

Синоптик Шувалов: с 28 июня в Москву придет аномальная жара

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 28 июня в Москву придет аномальная жара — воздух прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. О приближении экстремальной погоды предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, дожди в ближайшую неделю маловероятны, и в некоторые дни температура может достигать 31 градуса Цельсия. Шувалов допускает, что в ближайшие выходные все пляжи Москвы и области будут забиты. В связи с этим метеоролог призвал не переусердствовать с солнечными ваннами — ультрафиолет будет слишком сильным и опасным для кожи.

«Ожидается жара вплоть до конца следующей рабочей недели. Только 3-4 июля можем ожидать полную перемену погоды. Есть небольшая вероятность дождей 4 и 5 июля. Теплый июнь передает эстафету еще более теплому и жаркому июлю», — заключил синоптик.

Ранее сотрудники МЧС порекомендовали москвичам быть осторожными и внимательными, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Спасатели также посоветовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

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      Нина Ташевская
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