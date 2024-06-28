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08:20, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Мужчина обнаружил интимную фотографию возлюбленной и разозлил пользователей сети

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_6601 рассказал на портале, как обнаружил интимное фото возлюбленной, которое она отправила бывшему бойфренду. В комментариях многие раскритиковали поведение девушки.

Он рассказал, что некоторое время назад нашел фото, которое его девушка отправила своему бывшему парню. Герой истории уточнил, что его возлюбленная сделала и отправила снимок, когда они с ней брали паузу в отношениях. Рассказчик также приложил к публикации схематичный рисунок фотографии. На нем герой истории изобразил женскую грудь с закрытыми звездочками сосками. «Стоит ли мне беспокоиться?» — спросил автор поста.

В комментариях пользователи признались, что поведение девушки разозлило их. «Это не круто — отправлять фото груди парню, с которым ты раньше занималась сексом», «Не похоже, что она думала о тебе, когда у вас была пауза в отношениях», «Я бы немедленно расстался со своим партнером, если бы он отправил фото груди другому человеку», — высказались они.

Также пользователи похвалили его навыки рисования.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit, как увидел в iPad сына неприятные для себя вещи. Он обнаружил, что его жена отправляла эротические сообщения другим людям, когда он с ней расставался.

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      Мария Большакова
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