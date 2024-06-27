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08:00, 27 июня 2024Интернет и СМИ

Мужчина заглянул в iPad сына и узнал неприятную правду о своей жене

Фото: Tyler Franta / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Electronic-Test-9836 рассказал на портале, как случайно узнал неприятную правду о своей супруге, помогая ребенку. При этом мужчина отметил, что после случившегося не захотел развестись с женой.

Мужчина рассказал, что познакомился с возлюбленной, когда поступил на службу в армию. Через три месяца их общения рассказчик узнал, что его отправляют служить в другое место. Тогда он предложил будущей жене разорвать отношения с ним, так как он считал несправедливым то, что она будет ждать его из армии. Девушка предложила поддерживать общение на расстоянии. После его службы они продолжили встречаться.

«Я знал, что в течение тех нескольких месяцев в начале моей службы она, вероятно, встречалась с кем-то еще. Но когда я вернулся, она сказала, что с тех пор, как я уехал, она больше ни с кем не встречалась. Она сказала, что ждала, пока я вернусь», — вспомнил автор поста.

После свадьбы у пары родилось двое детей. Однажды мужчина услышал, как его сын с кем-то разговаривает через iPad, который раньше принадлежал возлюбленной автора публикации. Герой обнаружил, что ребенок позвонил по видеосвязи неизвестным контактам. Позднее он выяснил, что это были мужчины, с которыми его жена общалась в период его отъезда. «Я увидел несколько эротических посланий от них, написанных во время моей службы вдали от нее. То есть она встречалась с парой парней после моего отъезда. Это ранило меня», — признался мужчина.

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Он также добавил, что сделал предложение своей супруге, в частности, потому, что она, как он думал, ждала его возвращения и не заводила новых отношений. При этом рассказчик отметил, что не задумался о разводе с женой после того, как узнал о ней эту правду.

В комментариях пользователи призвали рассказчика забыть об увиденном. Они подчеркнули, что произошедшее несколько лет назад не имеет значения, если он сейчас счастлив в браке.

Ранее парень рассказал, как его девушка захотела проверить, будет ли тот бороться за отношения. В результате герой истории расстался с возлюбленной.

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      Мария Большакова
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