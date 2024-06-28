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02:02, 28 июня 2024Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили о самой страшной мести бывших партнеров

Фото: Raushan_films / Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины вспомнили о самых страшных случаях мести бывших партнеров после расставания. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи признались, что экс-партнеры угрожали их жизни и жизни их близких.

Он пытался спалить мой дом с животными внутри. Угрожал всей моей семье — от младенца до бабушки. Клеветал на меня на работе, чтобы меня уволили. Уничтожил мою одежду, сломал компьютер, выбросил косметику в наполненную водой ванну. Устала перечислять. И все это — чтобы вернуть меня

softcore_UFOпользовательница Reddit

Нередко женщины сталкивались с многолетним преследованием со стороны бывших избранников после расставания.

Преследовал меня восемь лет. Я переехала, заблокировала его везде, удалила соцсети и блокировала все его новые электронные адреса и телефоны. Он даже писал моим родителям, оставлял им у порога шоколад. В последний раз попытался связаться со мной, когда я поехала за границу и завела аккаунт в WhatsApp. Проснулась однажды — а у меня там куча голосовых, где он плачет и просит дать ему еще один шанс

whelpseeyoulaterrпользовательница Reddit
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Один мужчина рассказал об изощренной мести бывшей девушки — она тайно проникла в дом, где он жил с родителями, и проткнула все его презервативы.

К счастью, одна из ее подруг не была настолько психопаткой и рассказала мне

Quarantine722пользователь Reddit

Ранее пользователи сети рассказали, какие самые страшные фразы слышали во время секса от партнеров. Многие заявили, что самые жуткие слова во время интима — это признание в отказе от контрацепции.

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      Александра Лисица
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