Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:49, 28 июня 2024Бывший СССР

На Украине силовики заставили подростка извиниться за гимн России

В Киеве силовики заставили 16-летнего подростка извиниться за гимн России

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили публично извиниться 16-летнего подростка за исполнение гимна России. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Инцидент произошел в Киеве. Ранее подросток регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях то, как он исполняет гимн России и песню «Я русский» певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Кроме того, он «выдавал себя за сотрудника СБУ», выкладывая поддельные удостоверения и заявляя о якобы имеющихся у него связях с силовиками.

В конце июня юношу нашли сотрудники СБУ, которые провели беседу с подростком. После этого он на видео попросил прощения у украинцев и удалил все записи с гимном России и песней «Я русский».

Ранее в Верховной Раде потребовали наказать нардепа Марьяну Безуглую. Поводом для этого, по словам парламентария Ирины Геращенко, стал российский флаг, поставленный Безуглой на трибуну во время выступления другого депутата.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Названы признаки наличия шпионской программы в смартфоне

      Демократы засомневались в способности Харрис заменить Байдена

      Предвыборный штаб Байдена отверг его выход из президентской гонки

      Туристка отправила тревожное сообщение перед исчезновением на курорте Европы

      Российский боец ММА подарил сопернику курицу

      Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше