На Украине силовики заставили подростка извиниться за гимн России

В Киеве силовики заставили 16-летнего подростка извиниться за гимн России

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили публично извиниться 16-летнего подростка за исполнение гимна России. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Инцидент произошел в Киеве. Ранее подросток регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях то, как он исполняет гимн России и песню «Я русский» певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Кроме того, он «выдавал себя за сотрудника СБУ», выкладывая поддельные удостоверения и заявляя о якобы имеющихся у него связях с силовиками.

В конце июня юношу нашли сотрудники СБУ, которые провели беседу с подростком. После этого он на видео попросил прощения у украинцев и удалил все записи с гимном России и песней «Я русский».

Ранее в Верховной Раде потребовали наказать нардепа Марьяну Безуглую. Поводом для этого, по словам парламентария Ирины Геращенко, стал российский флаг, поставленный Безуглой на трибуну во время выступления другого депутата.