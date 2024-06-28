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12:49, 28 июня 2024Бывший СССР

На Украине вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в военкоматы

Во Львовской области вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в ТЦК

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине высшие учебные заведения начнут передавать данные отчисленных студентов в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информации журналистов, списки отчисленных учащихся в военкоматы намерены отправлять вузы Львовской области. В частности, речь идет о национальном университете имени Ивана Франко, а также о медицинском университете имени Даниила Галицкого.

Аналогичную практику будут применять в университетах в Волынской области Украины.

Ранее стало известно, что на Украине начнут мобилизовать три категории студентов. В соответствии с утвержденным Верховной Радой документом, под действие нового закона попадут студенты заочной формы обучения, а также те, кто получает профильное среднее или второе и третье высшее образование.

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      Екатерина Грищенко
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