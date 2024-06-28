Названо условие возвращения ушедших брендов в Россию

Экономист Беляев заявил о готовности ушедших брендов вернуться в Россию

Ушедшие бренды могут начать возвращаться в Россию при условии отсутствия препятствий со стороны государства, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он добавил, что рынок страны по-прежнему остается крайне привлекательным для большинства компаний.

«Брендированный товар имеет определенную ограниченность в распространении. Даже имея широкий круг потребителей, он держится в основном на репутации. Человек, выбирая продукт в примерно одинаковом ценовом диапазоне со сходными характеристиками, склонен отдавать предпочтение тому, с которым уже знаком и в котором уверен», — объяснил экономист.

Российский рынок, как он напомнил, — это 150 миллионов человек, у которых растет заработная плата. И у брендов, которые имели здесь успех и хорошую репутацию, есть логичный соблазн вернуться, увеличив свои продажи и прибыль. При этом именно вернуться на рынок намного проще, чем завоевать его с нуля.

«Готовность вернуться есть всегда. Сейчас мы видим единичные возвраты, но, когда другие компании увидят успешные примеры, отсутствие препятствий с нашей стороны, это число может вырасти. Препятствий при этом быть не должно: присутствие брендов всегда позитивно», — заметил Беляев.

Ранее сообщалось, что покинувшие Россию автомобильные бренды не пытаются возвратиться. Для них важнее не попасть под санкции, из-за которых можно потерять от 10 до 30 процентов продаж (на Россию приходилось от 2 до 5 процентов).