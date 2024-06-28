Шансы на возвращение в Россию ушедших автобрендов оценили

«Автостат»: дилеры не ждут возвращения в Россию ушедших автомобильных брендов

Покинувшие Россию автомобильные бренды не пытаются возвратиться. Об этом заявил директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов. Его оценку ситуации приводит «Автостат».

По его словам, при желании они могли организовать поставки через третьи государства, построить там предприятия или изобрести какие-то иные схемы. Однако для них важнее не попасть под санкции, из-за которых можно потерять от 10 до 30 процентов продаж (на Россию приходилось от 2 до 5 процентов). В такой ситуации иностранные автомобильные компании стараются дистанцироваться от РФ. Поэтому они блокируют россиянам доступ к технической поддержке, оригинальному оборудованию, обновлениям ПО и запасным частям.

Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов заявил, что не ждет возврата иномарок в прежнем формате. Возможен иной вариант, когда компания продает технологии другому юридическому лицу, которое и занимается производством. Однако несерийное производство оказывается и дороже, и дольше.

И даже отмена санкций вовсе не означает автоматического возвращения в Россию заграничных автопроизводителей. Об этом заявил директор по развитию компании Verra Алексей Ветошкин. Он напомнил, что рынок РФ сильно изменился после того, как на него вышли китайские бренды. Поэтому западной компании, которая захочет снова освоиться в России, придется разработать новую стратегию, учитывающую сильную конкуренцию со стороны китайских производителей.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прогнозируют, что российский автомобильный рынок может сократиться на 8-10 процентов. Продажи упадут после вступления в силу 1 июля решения Центрального банка РФ, которое ограничивает выдачу автокредитов и повышает надбавки к коэффициентам риска.

По другой версии, в 2024 году продажи легковых автомобилей в РФ вырастут на треть, до 1,4 миллиона единиц. После этого темпы роста начнут падать вплоть до 2028 года.