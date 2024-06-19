Российскому рынку легковых автомобилей предсказали спад

«Ромир»: после 2024 года в России начнут падать темпы продажи легковушек

В 2024 продажи легковых автомобилей в России вырастут на треть, до 1,4 миллиона единиц. Таков базовый сценарий, составленный экспертами исследовательского холдинга «Ромир» и консалтинговой компании Oks Labs. Потом темпы роста начнут падать вплоть до 2028 года.

Кроме базового, подготовлены еще оптимистичный и пессимистичный сценарии. Первый предсказывает, что продажи легковушек в 2024 году вырастут на 42 процента, до 1,52 миллиона штук, а второй — что лишь на четыре процента, до 1,12 миллиона.

Базовый сценарий гласит, что продажи легковушек в 2024 году вырастут на 42 процента, до 1,52 миллиона штук. В 2025 году темпы замедлятся вдвое, а продажи составят 1,63 миллиона машин. В 2026 году этот рынок вырастет на 6 процентов, в 2027 году — на 3,5 процента, а в 2028-м только на один процент. Такой исход ждет рынок, если заложенные на программы льготного автокредитования и лизинга 96 миллиардов рублей будут полностью потрачены.

Оптимистичный прогноз предполагает, что в 2028 году продажи новых машин составят 1,91 миллиона штук, что будет почти в 1,8 раза больше, чем в 2024 году. Это случится, если российские власти выделяет еще больше денег на вышеназванную программу, а индекс потребительской уверенности возвратится к уровням 2018 года.

Согласно пессимистичному сценарию рынок через пять лет вырастет в 1,5 раза к нынешнему году. Такое развитие событий возможно, если рубль ослабеет ниже прогнозов, ключевая ставка вырастет выше, чем ожидается, а индекс потребительской уверенности упадет до показателей 2022 года.

Пока потребители негативно оценивают сложившуюся на автомобильном рынке конъюнктуру — до 80 процентов автовладельцев признали, что сейчас неподходящее время для приобретения транспортного средства и они не собираются это делать в ближайшие шесть месяцев. Почти столько же пожаловались на подорожавшее обслуживание автомобиля.

По узнаваемости только три китайских бренда (Chery, Haval и Geely) смогли приблизиться к уровню европейский, корейских и российских машин. И это при том, что больше половины предложения новых автомобилей сейчас приходится на китайские марки.

В начале июня соучредитель лизинговой компании Royal Capital Антон Исаев спрогнозировал, что продажи автомобилей в России вернутся к прежнему уровню в 2024 году. Сейчас авторынок в РФ перенасыщен. Официально зарегистрировано 49 легковых брендов, но скоро некоторых из них уйдут проиграв конкуренцию.

В Российской ассоциации автомобильных дилеров полагают, что в стране случится эмоциональный рост цен на автомобили и запчасти. Это произойдет из-за волнения населения по поводу санкций.