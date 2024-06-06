Срок восстановления авторынка в России оценили

Royal Capital: автомобильный рынок в России полностью восстановится в 2024 году

Продажи автомобилей в России вернутся к прежнему уровню в 2024 году. Срок полного восстановления авторынка в России оценил соучредитель лизинговой компании Royal Capital Антон Исаев, его слова приводит «Коммерсантъ».

До конца года продажи машин вернутся на уровень 1,5 миллиона штук, к среднему значению за последнее десятилетие.

«Автоотрасль за последние годы поменялась достаточно значительно. За два года мы увидели уход старых автопроизводителей и приход новых. И в целом рынок сначала тряхнуло: в 2022 году мы увидели самые низкие значения по продажам в автомобильном бизнесе. В 2023 году благодаря нашим восточным партнерам все стало налаживаться», — пояснил эксперт.

В настоящий момент авторынок в России перенасыщен — одних только легковых брендов официально зарегистрировано 49. Из них в ближайшее время кто-то уйдет с рынка, так как не выдержит конкуренции за конечного потребителя, добавил Исаев.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов допустил, что в ближайшее время в России могут распространить маркировку на автомобильную отрасль. Для решения этого вопроса ведомство и бизнес устанавливают категории, в которых доля нелегального оборота дошла до 25-30 процентов.