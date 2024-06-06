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13:41, 6 июня 2024Экономика

В России задумали распространить маркировку на автомобили

Алиханов допустил распространение маркировки на автомобильную отрасль

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Возможно, что в России маркировку распространят и на автомобильную отрасль. Такой вариант, как сообщает ТАСС, допустил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, министерство готово рассмотреть соответствующие предложения от бизнеса. И если будет проведена аналитическая работа и даны оценки, то ведомство проработает вопрос. Алиханов заявил о готовности распространить маркировку на автомобильную отрасль, на автокомпоненты и прочее.

Алиханов уточнил, что для решения о введении маркировки в том или ином сегменте Минпромторг вместе с предпринимателями устанавливает категории, в которых доля нелегального оборота дошла до 25-30 процентов. Потом отрабатывается техническая сторона вопроса, проводится эксперимент, и только потом принимается соответствующее решение. Если эксперимент оказывается успешным, маркировку вводят «окончательно и бесповоротно».

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В апреле появилась новость о том, что Минпромторг захотел провести эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и ряда других видов бакалейной продукции. В перечень также могут попасть приправы, специи, соусы, уксус, семечки, попкорн и прочее. Еще один эксперимент будет касаться маркировки смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов.

Кроме того, с 1 сентября в России начнут маркировать корма для животных и ветеринарные препараты. Такие меры обосновывают высокой долей контрафактной продукции.

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      Кирилл Луцюк
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