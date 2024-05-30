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22:16, 30 мая 2024Экономика

В России начнут маркировать телефоны и ноутбуки

В России проведут эксперимент по маркировке телефонов, ноутбуков и печатных плат

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

В России проведут эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов. Об пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Как отметили в кабмине, в эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, проходящий в России с 1 декабря 2023 года, добавлены новые группы товаров. Маркировать данные виды техники будут с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года.

«Перечень видов радиоэлектронной продукции, включенных в эксперимент по маркировке, расширен на ноутбуки, смартфоны, телефонные аппараты и печатные платы», — подчеркнули в правительстве.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко заявил, что отечественные производители не могут выпустить на потребительский рынок по-настоящему российские смартфоны и ноутбуки, потому что они отсутствуют. Текущий формат импортозамещения он назвал в первую очередь изготовлением корпусов, так что о замене электроники речи пока идти не может.

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      Марина Совина
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