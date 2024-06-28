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19:38, 28 июня 2024Россия

Под Москвой мигрант захватил квартиру матери бойца СВО

В Химках мигрант захватил квартиру матери бойца СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В подмосковных Химках мигрант захватил квартиру матери участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Женщина сдала квартиру уроженцу Армении. Однако вскоре он отказался платить россиянке за наем жилья и перестал выходить с ней на связь. Сын горожанки не смог помочь ей, поскольку находился в госпитале.

Мужчина согласился вернуть долг матери бойца только после беседы, которую с ним провели общественники.

Ранее в Подмосковье мигрантка захватила квартиру другого участника СВО и порвала связь с его родственниками. После того как боец не вернулся из зоны боевых действий, иностранка поселилась в его жилье.

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      Алан Босиков
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