Под Москвой мигрант захватил квартиру матери бойца СВО

В Химках мигрант захватил квартиру матери бойца СВО

В подмосковных Химках мигрант захватил квартиру матери участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Женщина сдала квартиру уроженцу Армении. Однако вскоре он отказался платить россиянке за наем жилья и перестал выходить с ней на связь. Сын горожанки не смог помочь ей, поскольку находился в госпитале.

Мужчина согласился вернуть долг матери бойца только после беседы, которую с ним провели общественники.

Ранее в Подмосковье мигрантка захватила квартиру другого участника СВО и порвала связь с его родственниками. После того как боец не вернулся из зоны боевых действий, иностранка поселилась в его жилье.