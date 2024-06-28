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12:32, 28 июня 2024Силовые структуры

Поджигателя российского общежития приговорили к пожизненному заключению

Суд в Москве приговорил поджигателя общежития к пожизненному сроку

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Суд приговорил к пожизненному заключению 60-летнего Юрия Хомченко, который в феврале 2023 года поджег общежитие с людьми в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Мужчина будет отбывать срок в колонии особого режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. Уточняется, что ранее Хомченко был неоднократно судим.

По данным следствия, все произошло 21 февраля 2023 года в общежитии на Международной улице. Подсудимому, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, не понравился шум из соседней квартиры. Он положил мешок с личными вещами на порог, облил его горючей жидкостью и поджег. В итоге жертвами пожара стали семь человек, включая двоих детей.

11 июня присяжные заседатели вынесли в отношении поджигателя обвинительный вердикт.

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      Олеся Мицкевич
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