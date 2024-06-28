Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:26, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Популярный в России комик раскрыл странный факт о Чехии

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, живущий в Чехии, раскрыл удививший его факт об этой стране. На эту тему он высказался в выступлении, запись которого опубликована на YouTube.

«Вы спрашивали, что мне в Праге показалось странным. (...) У меня большой вопрос по поводу курьеров. Они должны подниматься или мы должны спускаться?» — поинтересовался юморист у зрителей. Аудитория ответила ему, что заказчик сам должен спускаться к двери подъезда, чтобы забрать у курьера привезенную еду.

Комиссаренко отметил, что в какой-то момент решил сам спускаться за заказом, однако начал оставлять чаевые тем курьерам, которые все-таки поднимались к нему. По его словам, после этого многие курьеры стали чаще доставлять ему еду до двери квартиры.

Ранее Комиссаренко рассказал о неожиданной реакции на него зрителей в США. Юморист заявил, что американская публика воспринимает его как жесткого человека.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «В некоторых случаях ее нужно применять». Бастрыкин хочет возвращения смертной казни — для террористов из «Крокуса»

      Глава нацобороны Литвы пообещал поднять вопрос членства Украины в НАТО на саммите

      Получивший российский паспорт латвийский боец-чемпион признался в незнании гимна России

      Экс-солист «Чай вдвоем» осудил роман Лепса с 18-летней девушкой

      Папарацци засняли 40-летнюю Оливию Уайлд в откровенном топе

      Силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова

      Премьер Украины сообщил о передаче трех новых систем Patriot странами Запада

      Американская компания запустит ракеты с космодрома в Швеции

      Начиненные взрывчаткой дроны ВСУ атаковали российский областной центр

      Путин оценил темпы роста российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше