Популярный в России комик раскрыл странный факт о Чехии

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, живущий в Чехии, раскрыл удививший его факт об этой стране. На эту тему он высказался в выступлении, запись которого опубликована на YouTube.

«Вы спрашивали, что мне в Праге показалось странным. (...) У меня большой вопрос по поводу курьеров. Они должны подниматься или мы должны спускаться?» — поинтересовался юморист у зрителей. Аудитория ответила ему, что заказчик сам должен спускаться к двери подъезда, чтобы забрать у курьера привезенную еду.

Комиссаренко отметил, что в какой-то момент решил сам спускаться за заказом, однако начал оставлять чаевые тем курьерам, которые все-таки поднимались к нему. По его словам, после этого многие курьеры стали чаще доставлять ему еду до двери квартиры.

Ранее Комиссаренко рассказал о неожиданной реакции на него зрителей в США. Юморист заявил, что американская публика воспринимает его как жесткого человека.