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13:55, 28 июня 2024Силовые структуры

Приставы приостановили производство по взысканию долгов Алексея Навального

Глава ФССП: производство по взысканию долгов Навального приостановлено
СюжетСанкции против России:

Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова.

По его словам, производство остановлено до решения вопроса с правопреемником Навального. Пока ФССП не получала судебного решения о процессуальном правопреемстве — на его основании приставы произведут замену должника. При этом Аристов не стал называть сумму задолженности Навального.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против руководителей и сотрудников ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где отбывал наказание Навальный.

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