Канада ввела санкции против руководителей ФСИН в ЯНАО из-за Навального

Канада ввела санкции в отношении руководителей и сотрудников ФСИН и СК по ЯНАО

Канада ввела санкции против руководителей и сотрудников ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где отбывал наказание Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В список были внесены тринадцать человек, в частности, руководитель СУСК по ЯНАО Андрей Егоров и его заместитель Дмитрий Цымбаленко, глава следственного отдела СК РФ по Салехарду Сергей Патлатюк, а также заместитель начальника управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва ответит на новые санкции Канады. Он также назвал санкции «очередным жестом отчаяния и признаком международного бессилия официальной Оттавы». При этом дипломат заверил, что ответные меры с российской стороны последуют на основе принципа взаимности.