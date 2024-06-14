В России пообещали ответить на новые санкции Канады

Посол РФ Степанов заявил, что Россия ответит на новые санкции Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва ответит на новые санкции Оттавы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все это абсурдно и не может вызывать ничего, кроме улыбки, ответные меры по принципу взаимности последуют», — сказал дипломат.

Степанов назвал новые санкции Канады «очередным жестом отчаяния и признаком международного бессилия официальной Оттавы». По его словам, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка поместили под санкции по второму кругу. Он добавил, что в Канаде спортсмена почитают как легенду, и это действие свидетельствует о «горечи и гневе» руководства страны.

Также Канада ввела санкции против главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, телеканалов «Санкт-Петербург», «Таврия», «Мариуполь-24» и «Российской газеты».