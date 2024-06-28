Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с ДРСМД

Ситуация ДРСМД стала темой общения Путина с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах РФ в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — сказал президент перед началом обсуждения.

Путин также заявил, что США после выхода в 2019-м году из ДРСМД не только возобновили производство вооружения, которое подпадало под действие договора, но и произвело развертывание соответствующих ракетных систем в Европе в ходе военных учений. Выработать возможные ответные меры на действия Вашингтона он предложил участникам встречи, в ходе которой с докладами выступили главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

Ранее в Совфеде высказались о возможных последствиях отмены моратория на развертывание Россией ракет средней и меньшей дальности. Сенатор Андрей Климов рассказал «Ленте.ру», что это может создать угрозу национальной безопасности.

