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20:53, 11 апреля 2024Россия

В России высказались о последствиях отмены моратория на размещение ракет

Сенатор Климов: отмена моратория на размещение ракет касается нацбезопасности
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Евгений Одиноков / Министерство обороны РФ

Мораторий на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности касается национальной безопасности страны, утверждает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях отмены этого ограничения.

Наша же главная задача как государства — это обеспечение безопасности, в том числе безопасности по всему периметру наших границ. Если угроза будет со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона, нам придется эту угрозу воспринимать всерьез и реагировать должным образом

Андрей Климовроссийский сенатор

«Здесь не может быть каких-то тем, которые бы ограничивали нашу национальную безопасность. Мы везде должны среагировать адекватно и своевременно. Если [замглавы МИД России Сергей] Рябков этот вопрос задел, я уверен, это небезосновательно. Он опытный дипломат, отвечает как раз за эту проблематику», — сказал сенатор.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Россия может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. По его словам, это может стать ответом на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что по условиям моратория «появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».

10 апреля командующий американскими сухопутными войсками США в Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что США разместят в Азии ракеты средней дальности до конца года для сдерживания Китая.

В 1987 году лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Согласно ему, стороны отказывались производить и испытывать такое оружие. В 2018 году президент США Дональд Трамп обвинил Москву в нарушении соглашения, российская сторона отвергла обвинения. Это привело к тому, что Вашингтон вышел из договора, а Москва объявила о приостановке участия.

Позже президент России Владимир Путин в одностороннем порядке ввел мораторий на использование ракет средней и меньшей дальности. Он предложил США и НАТО пойти на аналогичный шаг, однако они отказались от идеи.

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