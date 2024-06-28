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18:18, 28 июня 2024Моя страна

Редкий гигантский гриб обнаружили в России

Гриб размером со страусиное яйцо обнаружили у дороги в Новосибирской области

Фото: Guenter Fischer / Globallookpress.com

В Новосибирской области обнаружили редкий гигантский гриб. Фотографией уникальной находки поделилась местная жительница в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».

Россиянка рассказала, что нашла на обочине дороги гриб Головач, или дождевик гигантский, — съедобный гриб семейства шампиньоновых. «Значит, не только у нас в огороде растут. Расползаются по грибнице», — заметила жительница Новосибирска.

«Вот это да! Головач со страусиное яйцо!» — удивился один из интернет-пользователей в комментариях.

В группе также сообщалось об обнаружении другого большого гриба. Тогда более скромного по размерам гигантского головача новосибирские грибники нашли на территории своего огорода.

Гриб головач съедобен только в молодом возрасте, когда его мякоть белая и упругая. Его споры очень ценятся в медицине, поскольку являются лекарственным сырьем. Так, чистые культуры данного представителя шампиньоновых проявляют противоопухолевую активность.

Ранее сообщалось, что в лесах Свердловской области, ближе к Екатеринбургу, местные жители начали все чаще замечать редкие «пошлые» и вонючие грибы необычной формы.

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      Варвара Кошечкина
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