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13:13, 27 июня 2024Моя страна

В российском регионе заметили адски красивые грибы с запахом гнилого мяса

В лесах ближе к Екатеринбургу стали чаще замечать редчайший сморчок вонючий

Фото: Леонид Савельев / Wikimedia

В лесах Свердловской области, ближе к Екатеринбургу, местные жители начали все чаще замечать редкие «пошлые» и вонючие грибы необычной формы. Об этом сообщает E1.RU.

Утверждается, что это краснокнижный сморчок вонючий, или Мутинус Равенеля. Такой гриб по форме похож на фаллос, из-за чего многие называют его «пошлым», но в то же время красивым. Также люди видят его схожесть с «дьявольскими пальчиками». У него длинные «ножки» розового цвета, при этом отсутствует шляпка — вместо нее там слизь.

У гриба необычный и очень резкий запах гнилого мяса. По данным экспертов, опрошенных E1.RU, это помогает сморчку вонючему привлекать насекомых, которые потом разносят его споры.

Подобный вид занесен в Красную книгу России. В прошлом веке его встречали только в Ленинградской области и Хабаровском крае. При этом гораздо чаще этот сморчок вонючий появляется в Северной Америке. В российских регионах его замечают очень редко. По словам специалистов, гриб обычно растет в хвойных лесах, вблизи гнилых пней и любой гниющей древесины.

В заключение специалисты добавили, что Мутинус абсолютно неопасен для человека. Помимо этого, ничего с редчайшими грибами делать не надо, так как «они появляются и быстро исчезают, как правило, навсегда».

Ранее в лесах Новосибирской области нашли редкий гриб — «лопастник келе», или «гельвелла келе». У него продольно-ребристая ножка и бокальчатая шляпка, при этом он имеет неприятный запах. О его ядовитости ничего неизвестно.

В конце мая в Ярославле заметили еще один краснокнижный гриб — саркасому шаровидную. Ее называют «ведьминым котлом», так как она обладает омолаживающим эффектом. Известно, что гриб стимулирует регенерацию клеток кожи и вырабатывает коллаген.

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      Варвара Кошечкина
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