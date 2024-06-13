В Новосибирской области нашли редкий гриб «лопастник келе»

В лесах Новосибирской области нашли редкий гриб. Соответствующий материал публикует NGS.

Грибник обнаружил в Краснозерском районе так называемый «лопастник келе» или «гельвелла келе». Биолог Ринат Султанов рассказал, что это достаточно редкий гриб, который он ни разу не встречал в природе. «Это гриб, который скорее является родственником сморчковых, чем обычных шляпочных грибов», — пояснил он.

По словам эксперта, у данного гриба продольно-ребристая ножка и бокальчатая шляпка, при этом он имеет неприятный запах, а данных о его ядовитости нет. Вдобавок доподлинно неизвестно, можно ли употреблять его в пищу. «Гриб пищевой ценности не имеет — на него можно просто смотреть, фотографировать и хвастаться находкой», — заключил собеседник издания.

Ранее в июне уникальный лекарственный цветок обнаружили в российском регионе.