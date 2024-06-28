Ректор Литинститута высказался о запрете книг иноагентов

Ректор Литинститута: распоряжений изъять книги иноагентов из вуза не было

Ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов высказался о запрете книг иноагентов. Его слова приводит РБК.

Варламов отметил, что в учебное заведение не поступало приказов об изъятии из библиотеки Литинститута книг Людмилы Улицкой и Бориса Акунина (признаны Минюстом иноагентами; Акунин внесен в реестр террористов и экстремистов). «Сами мы бежать впереди паровоза не будем. Но как ректор государственного вуза исхожу из того, что если закон принят, то надо его соблюдать», — отметил он.

Ректор вуза также прокомментировал изъятие из продажи книг «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Он отметил, что не считает подобные меры цензурой. «Мне кажется, это будет некоторая метафора. Все-таки это не совсем цензура, это действие закона. Он суров, но это закон», — пояснил он.

Варламов подчеркнул, что при этом отрицательно относится к ситуациям, когда прокуратура обращает внимание на те или иные книги после призывов активистов. «Доносы мне отвратительны. В практике доносительства, уходящей корнями в сталинское время и даже глубже, ничего хорошего нет, и не надо, что называется, будить зверя», — заключил он.

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