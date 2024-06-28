Рестораны Black Star Burger собрались открыть в Мариуполе и Херсонской области

Сеть Black Star Burger решила открыть рестораны в новых регионах России

Сеть Black Star Burger в рамках своей обновленной концепции собирается начать работу в том числе в новых регионах России — в Херсонской области и Мариуполе, сообщает РБК.

В компании также заявили о намерении развивать торговлю в аэропортах, вокзалах, подземных переходах и парках. Согласно данным на ее сайте, сейчас бургерные работают в России, Армении, Казахстане, Узбекистане, Молдавии и Туркменистане.

«Мы решили уйти от шоу-составляющей в сторону гастрономии и более вдумчивого подхода к ведению бизнеса», — цитирует издание продюсера Павла Курьянова, одного из сооснователей Black Star Burger. По его словам, сейчас сеть включает в себя более 40 заведений.

Сеть ресторанов быстрого питания Black Star Burger была основана в 2016 году. Одним из ее основателей был рэпер Тимати (Тимур Юнусов), продавший в 2022 году свой пакет с 17 процентами акций. Весной, анонсируя новую концепцию, совладелец сети Юрий Левитас рассказывал о планах сделать из нее модный общепит, продающий в том числе вино и шампанское.