Россия заявила Японии протест из-за запланированных военных учений

Россия заявила протест посольству Японии из-за военных учений с ФРГ и Испанией

Россия заявила протест посольству Японии из-за запланированных военных учений у острова Хоккайдо, которые будут проведены совместно с Германией и Испанией. Об этом Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило на своем официальном сайте.

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо — в непосредственной близости от границ Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона указала Японии на недопустимость ведения у российских границ «провокационной военной активности» с участием союзников по НАТО из других регионов. В сообщении отмечается, что Россия расценивает планируемые учения как потенциальную угрозу своей безопасности.

Япония также была предупреждена об «адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности» со стороны России.

21 июня посольство Японии в Москве сообщило, что страна обеспокоена развитием военного сотрудничества России и Северной Кореи.