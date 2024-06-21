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23:17, 21 июня 2024Мир

Япония обеспокоилась визитом Путина в КНДР

Япония выразила озабоченность развитием военного сотрудничества России и КНДР

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Об этом заявило японское посольство в России, передает РИА Новости.

Опасения в связи с этим высказал генеральный директор департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ в ходе переговоров с директором третьего департамента Азии МИД РФ Людмилой Воробьевой. Во время беседы он упомянул визит российского лидера Владимира Путина в КНДР, отметив, что это вызывает озабоченность.

Ранее Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. Если такая угроза возникнет, стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

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      Марина Совина
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