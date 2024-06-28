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13:51, 28 июня 2024Россия

Россиянам объяснили влияние старых и новых учебников на их мышление и поведение

Кравцов: влияние учебника по обществознанию на мышление будет жизнеопределяющим

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россиянам объяснили влияние старых и новых учебников на их мышление и поведение. Об этом при обсуждении новой программы по обществознанию в российских школах на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет «Фонтанка».

В России с сентября 2025 года курс обществознания сократят вдвое: с шести лет (с 6-го по 11-й класс) до трех (с 9-го по 11-й класс). Как ранее заявлял Кравцов, действующий учебник был либеральным, а в будущем учебном пособии будут делаться акценты «на настоящие и непреходящие ценности общества».

Кравцов, выступая на ПМЮФ, добавил, что обществознание особенно важно с точки зрения формирования личности человека, а влияние нового учебника по предмету на мышление и поведение граждан обещает быть жизнеопределяющим.

По его словам, старые учебники вредоносно влияли на российское общество и молодых людей и могли способствовать антигосударственному поведению, а «мина замедленного действия» закладывалась еще в 1990-е. «Но теперь мы создаем комплексную суверенную систему образования в условиях информационной войны, которая ведется в отношении нашей страны», — заявил глава Минпросвещения.

Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента Владислав Кононов, в свою очередь, уточнил, что россиянам со школьной скамьи нужно объяснить, «почему жить по правде в русском менталитете немного важнее, чем жить по праву».

В 2023 году в России захотели изменить школьные учебники по математике, физике и географии с учетом подходов к этим предметам, которые были в СССР.

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      Елена Торубарова
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