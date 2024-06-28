Россиянин раскрыл загадку своего исчезновения и получил выплаты

Без вести пропавший участник СВО из Северска доказал, что ему положены выплаты

Без вести пропавшему участнику специальной военной операции на Украине (СВО) из Северска Томской области Рафаэлю Аминову пришлось доказывать, что он был на фронте, получил ранение и ему положены выплаты, пишет «Московский комсомолец».

Как пишет издание, мужчина служил в мотострелковой бригаде. В феврале 2024 года он получил огнестрельные осколочные ранения и исчез. Документы военнослужащего нашли в окопе, а самого его найти не смогли и признали пропавшим без вести.

Все это время мужчина проходил лечение в нескольких госпиталях. А когда вернулся домой, столкнулся с проблемой получения выплат по ранению и ветеранского удостоверения, поскольку до сих пор значится в списках пропавшим.

После заявления в военную прокуратуру он лишился статуса без вести пропавшего и получил положенное ему денежное довольствие.

Ранее в Забайкалье задержали женщину, которая продавала липовую информацию об участниках СВО их родственникам. Возбудили уголовное дело.

