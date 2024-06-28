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10:51, 28 июня 2024Россия

Россиянин раскрыл загадку своего исчезновения и получил выплаты

Без вести пропавший участник СВО из Северска доказал, что ему положены выплаты

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Без вести пропавшему участнику специальной военной операции на Украине (СВО) из Северска Томской области Рафаэлю Аминову пришлось доказывать, что он был на фронте, получил ранение и ему положены выплаты, пишет «Московский комсомолец».

Как пишет издание, мужчина служил в мотострелковой бригаде. В феврале 2024 года он получил огнестрельные осколочные ранения и исчез. Документы военнослужащего нашли в окопе, а самого его найти не смогли и признали пропавшим без вести.

Все это время мужчина проходил лечение в нескольких госпиталях. А когда вернулся домой, столкнулся с проблемой получения выплат по ранению и ветеранского удостоверения, поскольку до сих пор значится в списках пропавшим.

После заявления в военную прокуратуру он лишился статуса без вести пропавшего и получил положенное ему денежное довольствие.

Ранее в Забайкалье задержали женщину, которая продавала липовую информацию об участниках СВО их родственникам. Возбудили уголовное дело.

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      Елена Торубарова
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