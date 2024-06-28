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16:32, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу из автомата за рулем Mercedes и попал на видео

В Сочи задержали мужчину, устроившего стрельбу из автомата за рулем Mercedes

В Сочи мужчина устроил стрельбу из автомата, находясь за рулем Mercedes-Benz, и попал на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и предоставили оперативный ролик.

На кадрах видно, как черный автомобиль движется по дороге, а затем со стороны водителя появляются засветы, похожие на следы от выстрелов. Далее в видео показывают, как злоумышленника — 39-летнего местного жителя — ведут по коридору с камерами.

По данным ведомства, при задержании мужчина отказался от медицинского освидетельствования и получил десять суток административного ареста. Выяснилось, что он устроил стрельбу из охолощенного оружия, чтобы впечатлить своих знакомых.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки около элитного жилого комплекса «Тихвин» в Екатеринбурге. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут машины, на которых скрылись участники конфликта.

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