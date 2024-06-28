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16:08, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянку приговорили к восьми годам колонии за дискредитацию Российской армии

В Кургане суд приговорил жительницу к 8 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Кургане суд приговорил 59-летнюю жительницу к восьми годам колонии общего режима по делу о дискредитации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что с апреля по июль 2022 года женщина размещала на своей странице в соцсетях публикации с ложными сведениями о военных действиях, а также данные, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России, и публичные призывы к дестабилизации деятельности органов власти.

Подсудимую признали виновной по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил») УК РФ. Ей также запретили на четыре года администрировать сайты и каналы в интернете.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике суд приговорил к 12,5 года колонии 68-летнюю украинку по делу о шпионаже.

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      Илона Палей
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