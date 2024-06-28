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15:35, 28 июня 2024Силовые структуры

Украинскую пенсионерку осудили в России на 12,5 года за шпионаж

В ЛНР суд приговорил к 12,5 года колонии 68-летнюю украинку по делу о шпионаже

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую по делу о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Луганской народной республики (ЛНР) по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Следствие и суд установили, что с сентября 2022 года пенсионерка собирала сведения о перемещениях и местах дислокации российских военных. Информацию она передавала спецслужбам Украины в мессенджере.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных о Российской армии.

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      Илона Палей
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