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10:59, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянин попался ФСБ на передаче данных об армии России украинской спецслужбе

ФСБ: жителя Брянской области арестовали за госизмену в пользу Украины

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных о Российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он арестован с санкции суда. По данным ФСБ, мужчина вел визуальное наблюдение за подразделениями Вооруженных сил России, дислоцированных в приграничном районе Брянской области. Собранные им сведения о численности и маршрутах передвижения российских войск подозреваемый передавал представителю украинской разведки.

26 июня сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Украины Илью Ковзалина за шпионаж.

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      Любовь Ширижик
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